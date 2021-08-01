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فراعنة اليد على موعد مع مواجهة صعبة أمام ألمانيا الثلاثاء المقبل

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فراعنة اليد على موعد مع مواجهة صعبة أمام ألمانيا الثلاثاء المقبل فراعنة اليد على موعد مع مواجهة صعبة أمام ألمانيا الثلاثاء المقبل

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تأكدت مواجهة منتخب لكرة اليد مع نظيره ألمانيا، في العاشرة صباح بعد غد، الثلاثاء، في ربع نهائى أولمبياد طوكيو 2020 التي تستمر حتى يوم 8 أغسطس الجارى.

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى ربع النهائى محتلا المركز الثانى في المجموعة الثانية، وذلك بعد تحقيقه الفوز في 4 مواجهات بدورالمجموعات أمام كل من البرتغال بنتيجة 37- 31، واليابان بنتيجة 33- 29 ثم السويد بنتيجة 27- 22، وأخيرا على البحرين في ختام الدور الأول بنتيجة 30- 20.

وخسر فراعنة اليد في مباراة وحيدة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32- 27 في ثانى المواجهات في دور المجموعات.

المصرى اليوم

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