"تعليم الشرقية" تفعل اشتراط دخول منشآته بحالة التحصين أو التعافي من الإصابة بكورونا

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أكدت أنها لن تتهاون في تطبيق جميع الاحترازات

أشار مدير عام تعليم المنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، إلى الدور البارز الذي تقوم به حكومتنا الرشيدة أعزها الله، في اتخاذ التدابير اللازمة والعلمية للتصدي والوقاية من انتشار فيروس كورونا حفاظاً على صحة وسلامة أبنائها المواطنين والمواطنات والمقيمين على أرض هذه البلاد الطيبة.

وقال: "خير شاهدٍ على ذلك التوجيهات السديدة لوزارة التعليم والمتضمنة اشتراط ظهور حالة "محصن، محصن جرعة أولى، متعاف" لدخول جميع منسوبي التعليم المستهدفين في التحصين، إضافة لجميع المراجعين لمقرات العمل في المنشآت الإدارية والتعليمية الحكومية منها والخاصة، وذلك من خلال تطبيق توكلنا، وتفعيل كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي وحماية المجتمع".

كما دعا أولياء الأمور لأخذ زمام المبادرة في تطعيم أبنائهم باللقاح والمتوفر في جميع المراكز المخصصة والمنتشرة في مدن ومحافظات المنطقة، إضافة لمركز اللقاحات الذي دشن مؤخراً بمقر جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ويستهدف جميع منسوبي التعليم العام والجامعي.

وفي الأثناء أشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، إلى تنفيذ تعليم المنطقة بإشراف مباشر من المدير العام الدكتور سامي العتيبي، تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي كورونا؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات وزارة التعليم التي تنبع من توجيهات وحرص القيادة الرشيدة بالاهتمام بالإنسان أولًا.

وأضاف: "تم التأكيد على جميع منسوبي تعليم المنطقة على تحميل تطبيق توكلنا وإبرازه عند الدخول مع لبس الكمام وأخذ قياس الحرارة"، منوهاً إلى عدم التهاون مطلقاً في منع أي موظف أو موظفة أو أي مستفيد من دخول المنشآت التعليمية في حال عدم تحميل التطبيق وذلك لسلامة الجميع.

كما لفت "الباحص" إلى جدولة إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم المنطقة لخارطة واسعة من البرامج الصحية عن بعد عبر المنصات الإلكترونية جاء في مقدمتها "التوعية بفيروس كورونا" لرفع سقف ثقافة الوعي الصحي بين أوساط كافة منسوبيها، وخصوصاً أبناءنا وبناتنا الطلاب والطالبات باعتبارهم يشكلون الشريحة الأوسع للمجتمع، داعياً جميع منسوبي تعليم المنطقة إلى أهمية الالتزام باتباع النصائح والمعلومات التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد التي تنشرها حسابات الصحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والأرقام التي خصصتها لتلقي الاستفسارات وتقديم الاستشارات المتعلقة بكورونا.