وجهات العلا السياحية تزين عملاق صناعة الشاشات والهواتف في العالم

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في إطار اتفاقية بين "سامسونج" والهيئة الملكية للمحافظة

اختارت "سامسونج" لقائمة استعراض منتجاتها التلفزيونية في عام 2021 محافظة العلا، كوجهة تراثية ذات أهمية عالمية، وذلك في إطار اتفاقية بين سامسونج والهيئة الملكية لمحافظة العلا.

وبموجب الاتفاقية يتم عرض موقع الحِجر المسجل في قائمة التراث العالمي لليونسكو ومحطة سكة حديد الحجاز الأثرية وبلدة العلا القديمة وجبل الفيل في العلا على تطبيق تلفزيون سامسونج المحيط (Ambient Mode) الجديد لعام 2021، مع خمسة أعمال فنية وأربعة رسوم بيانية سينمائية. يتم عرض صور العلا في الوضع المحيط التجريبي في 20.000 منفذ بيع في 62 دولة حول العالم.

وسيتمكّن الملايين من مالكي هواتف جالكسي من سامسونج أيضًا من وضع صورة خلفية الهاتف الخاص بهم على أحد المناظر الطبيعية الصحراوية العديدة المذهلة في العلا، بما في ذلك مناظر من السماء للواحة الخضراء التي يبلغ طولها 20 كيلومتراً، بالإضافة إلى المقابر النبطية.

وتشكل الاتفاقية جزءاً من النشاط المستمر بين سامسونج والهيئة الملكية لمحافظة العلا والذي سيشمل مسابقة للتصوير الفوتوغرافي أطلقتها مجموعة من المؤثرين من سامسونج، والذين يزورون العلا هذا الصيف لالتقاط الصور من خلال عدسة هواتف سامسونج.

وعلّق رئيس إدارة وتسويق الوجهة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا فيليب جونز، على اتفاقية التعاون بين سامسونج والهيئة الملكية، بأن توقيتها مثالي، خاصةً مع الاستعداد لاستئناف السفر حول العالم في العام الحالي.

وقال "جونز": "باعتبارها وجهة غير مستكشفة لمعظم الناس حول العالم، فإن العرض الذي ستحققه العلا من خلال مبادرتنا مع سامسونج غير مسبوق. نحن نعلم أن الناس متحمسون للسفر ونعلم أيضًا أن العلا كوجهة جديدة غير معروفة للكثيرين في أنحاء العالم، مع مساحاتها المفتوحة الواسعة وتراثها وثقافتها الغنية ستكون فرصة مثيرة للكثيرين لاكتشافها. نحن متحمسون للعمل مع هذه العلامة التجارية المبتكرة ونأمل في مواصلة تطوير أفكار مثيرة للاهتمام، حيث تربط ماضي العلا العريق ومستقبل التكنولوجيا مع سامسونج."

من جانبه، علّق الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج السعودية هيونغ بين جو، على الشراكة الاستراتيجية مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، قائلاً: "في طليعة رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تعد العلا وجهة ذات مناظر خلابة وتراث عميق. ويتيح تعاون سامسونج مع العلا لعملائنا في جميع أنحاء العالم اكتشاف العلا -جوهرة المملكة الخفية- على أحدث أجهزة تلفزيون سامسونج لدينا مع الوضع المحيطي."