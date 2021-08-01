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سريان تفعيل تطبيق شرط التحصين لدخول المنشآت والمرافق التعليمية بالمخواة

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تماشيًا مع التوجيهات الصادرة من وزارة الداخلية

سريان تفعيل تطبيق شرط التحصين لدخول المنشآت والمرافق التعليمية بالمخواة

شرعت إدارة تعليم المخواة، اليوم، في تفعيل تطبيق شرط التحصين للدخول للمنشآت والمرافق التعليمية.

وكثف مسؤولو الأمن والسلامة بالإدارة تواجدهم أمام بوابة دخول مباني إدارة التعليم، للتأكد من حالة التحصين للموظفين والمراجعين عبر تطبيق "توكلنا".

وشدد مدير التعليم بالمخواة، علي الجالوق، على أن ذلك يأتي تماشيًا مع التوجيهات الصادرة من وزارة الداخلية، والتي نصت على أن التحصين شرط أساسي لدخول أي منشأة حكومية.

وأوضح، أنه لن يسمح بدخول من لم يتم التأكد من حالته عبر تطبيق "توكلنا"؛ على أن تكون الحالة في التطبيق إما "محصن" أكمَلَ جرعات لقاح كورونا، أو "محصن جرعة أولى" أو "محصن متعافٍ"، فيما سيتم تطبيق الأنظمة بحق من لم يحصلوا وفق التنظيم المعلن من قبل وزارة الموارد البشرية.

سريان تفعيل تطبيق شرط التحصين لدخول المنشآت والمرافق التعليمية بالمخواة

سريان تفعيل تطبيق شرط التحصين لدخول المنشآت والمرافق التعليمية بالمخواة

سريان تفعيل تطبيق شرط التحصين لدخول المنشآت والمرافق التعليمية بالمخواة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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