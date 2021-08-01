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مدرب جمباز : فخور بمشاركتي الأولى في الأوليمبياد

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مدرب جمباز الزمالك: فخور بمشاركتي الأولى في الأوليمبياد مدرب جمباز : فخور بمشاركتي الأولى في الأوليمبياد

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حقق أحمد أبوالعلا مدرب نادي ومنتخب للجمباز «ترامبولين» إنجازا بمنافسات دورة طوكيو الأوليمبية 2020.

ويشارك منتخب مصر في منافسات الجمباز لأول مرة في التاريخ.

وحصدت اللاعبة ملك حمزة المركز التاسع بإجمالي نقاط 94.720 «احتياطى أول»، كما جاء سيف شريف في المركز العاشر بإجمالي نقاط 96.190 «احتياطي ثاني».

وقال أحمد أبوالعلا في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي إنه فخور بهذه النتيجة التي تتحقق لأول مرة في تاريخ مشاركات مصر بالأوليمبياد.

وتمنى مدرب الزمالك أن يحالفه التوفيق في المسابقات القادمة، وأن يحصد ميدالية بأوليمبياد باريس 2024.

المصرى اليوم

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