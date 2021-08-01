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حقق أحمد أبوالعلا مدرب نادي الزمالك ومنتخب مصر للجمباز «ترامبولين» إنجازا بمنافسات دورة طوكيو الأوليمبية 2020.

ويشارك منتخب مصر في منافسات الجمباز لأول مرة في التاريخ.

وحصدت اللاعبة ملك حمزة المركز التاسع بإجمالي نقاط 94.720 «احتياطى أول»، كما جاء سيف شريف في المركز العاشر بإجمالي نقاط 96.190 «احتياطي ثاني».

وقال أحمد أبوالعلا في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي إنه فخور بهذه النتيجة التي تتحقق لأول مرة في تاريخ مشاركات مصر بالأوليمبياد.

وتمنى مدرب الزمالك أن يحالفه التوفيق في المسابقات القادمة، وأن يحصد ميدالية بأوليمبياد باريس 2024.