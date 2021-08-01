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ابو جريشة: إيهاب جلال مستمر مع الإسماعيلي فى الموسم المقبل

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ابو جريشة: إيهاب جلال مستمر مع الإسماعيلي فى الموسم المقبل ابو جريشة: إيهاب جلال مستمر مع الإسماعيلي فى الموسم المقبل

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اكد على أبو جريشة، رئيس اللجنة الفنية للنادى الإسماعيلي، استمرار إيهاب جلال مدرب الدراويش مع الفريق فى الموسم الجديد.

وقال أبو جريشة فى تصريحات تليفزيونية، "متفاهمين مع إيهاب جلال ونتحدث مع بعض عن المستقبل، وكل ما يثار عن مصيره اجتهادات، وإيهاب جلال مستمر مع النادى فى الموسم الجديد، وهناك أمور نحاول الاتفاق عليها، خاصة الأمور المالية لأنها ستحل لنا مشاكل كثيرة".

وقال أبو جريشة، عن مباراة بيراميدز، "الدورى مضغوط على جميع الفرق بالتساوى، كل 3 أيام مباراة، ولكى ننتهى من المسابقة يجب أن تقام كل المباريات فى أغسطس فهذا أطول دورى فى التاريخ، وأصبحنا مجبرين على تقبل الوضع، ومباراتنا مع بيراميدز كان محددا لها الأثنين ثم أصبحت الأربعاء ولكن يجب أن نتعامل مع الأمر، والأندية التى ليس لديها بدائل ستعانى كثيرا، بعكس الفرق الكبرى بسبب ضغط المباريات".

المصرى اليوم

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