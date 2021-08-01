إنقاذ 394 مهاجراً بعد تعطل قاربهم في عرض البحر المتوسط

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معظمهم من المغرب وبنجلادش ومصر وسوريا

انتشلت سفينتا إنقاذ 394 مهاجراً من قارب خشبي مكتظ في البحر المتوسط مساء أمس، في عملية استغرقت ست ساعات تقريباً قبالة سواحل تونس، بحسب ما ذكرت شاهدة عيان من "رويترز" اليوم الأحد.

وأوضحت الشاهدة أن السفينة سي-ووتش 3 التابعة لمنظمة غير حكومية ألمانية والسفينة أوشن فايكينج التابعة لمنظمة غير حكومية فرنسية، أنقذتا المهاجرين في المياه التونسية على بعد 68 كيلومتراً من ساحل شمال إفريقيا بالقرب من منشآت نفطية وسفن أخرى.

وأضافت أن القارب كان يسحب المياه، ومحركه لا يعمل.

وبيّنت الشاهدة أن كثيراً من المهاجرين شوهدوا وهم يقفزون من القارب، ويحاولون السباحة إلى "سي-ووتش 3".



وأشارت إلى أن معظم المهاجرين من المغرب وبنجلادش ومصر وسوريا.

ولم يتضح ما إذا كانت هناك وفيات أو إصابات بين المهاجرين، الذين كانوا على متن القارب الخشبي المكتظ.