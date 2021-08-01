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أفغانستان.. فشل آخر للغرب في فرض رؤيته
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الأربعاء 18 أغسطس 2021 03:00 مساءً
«اعلام النواب»: 84 اجتماعا و29 طلب احاطة بخصوص قصور الثقافة والآثار (تفاصيل)
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الأربعاء 18 أغسطس 2021 02:59 مساءً
«واتساب» تغلق مجموعة أنشأتها «طالبان» لتلقي شكاوى المواطنين في أفغانستان
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الأربعاء 18 أغسطس 2021 02:59 مساءً
محافظ قنا يتابع مشروعات برنامج التنمية المحلية
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الأربعاء 18 أغسطس 2021 02:59 مساءً
عدلي منصور يفتتح وحدة القسطرة بمستشفى المنيل الجامعي (صور)
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الأربعاء 18 أغسطس 2021 02:58 مساءً
آخر موعد الاثنين المقبل.. كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات 2021 للالتحاق بالكليات
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الأربعاء 18 أغسطس 2021 02:58 مساءً
وزير قطاع الأعمال : نسعي الي وقف هروب الكوادر من شركات القطاع العام إلى الخاص
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الأربعاء 18 أغسطس 2021 02:58 مساءً
أمريكا تحذر من تحول اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لبؤرة انتشار كورونا
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الأربعاء 18 أغسطس 2021 02:58 مساءً
"الصحة": الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لمقاومة المتحوّرات
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الأربعاء 18 أغسطس 2021 02:50 مساءً
بينها الرياض.. "الأرصاد" يبشر بحالة ماطرة بعدة مناطق الأسبوع المقبل
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الأربعاء 18 أغسطس 2021 02:50 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
افتتاح ساحة المهندسين في حديقة "باتريوت" بمناسبة مرور 320 عاما على تأسيس قوات الهندسة بالجيش الروسي
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 01 أغسطس 2021 04:00 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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