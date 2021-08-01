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افتتاح ساحة المهندسين في حديقة "باتريوت" بمناسبة مرور 320 عاما على تأسيس قوات الهندسة بالجيش الروسي

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