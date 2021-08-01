القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج يهنئ مدير أمن المحافظة بتوليه مهام منصبه

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قام الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، الأحد، يرافقه الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، واللواء حاتم صادق مدير الأمن الإداري للجامعة، بتهنئة اللواء محمد شرباش بتوليه منصب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج فى حركة التنقلات الأخيرة لوزارة الداخلية.

وقدم الدكتور مصطفى عبدالخالق التهنئة للواء محمد شرباش لتوليه منصب مدير أمن سوهاج، متمنيًا له النجاح في مهمته الجديدة واستقرار منظومة الأمن بالمحافظة، مرحبًا بالتعاون بين الجامعة ومديرية الأمن في كل ما يحقق خطة التنمية، ومشيدًا بالدور الهام لرجال الشرطة في حفظ الأمن والإستقرار بربوع المحافظة.

من جانبه، أعرب مدير أمن سوهاج، عن بالغ سعادته بهذه الزيارة الرقيقة التي تكشف عن عمق التواصل بين الجامعة ومؤسسات الدولة المختلفة، مؤكدًا على تقديم يد العون في كل ما يتعلق بأنشطة الجامعة، يما يحقق إستقرار الأمن والأمان لصالح العملية التعليمية والمجتمع السوهاجي ككل.

يذكر أن اللواء محمد شرباش خدم في مواقع عديدة قبل توليه منصب مدير أمن سوهاج، منها رئيس مباحث مركز صدفا بمحافظة أسيوط، ورئيس مباحث قسم شبرا الخيمة أول، ورئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة، ثم وكيلاً للمباحث الجنائية لمديرية أمن البحيرة، ثم شغل منصب مدير معلومات بجهاز الأمن العام، وخلال الحركة الأخيرة رقى إلى مديراً لأمن محافظة سوهاج.