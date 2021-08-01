محافظ سوهاج ونائبه يهنئان مدير الأمن الجديد بتوليه مهام منصبه

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قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يرافقه نائبه الدكتور أحمد سامي القاضي، بتقديم التهنئة للواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، خلفا للواء حسن محمود مدير الأمن السابق، وذلك عقب صدور حركة التنقلات الأخيرة لوزارة الداخلية.

وأعرب محافظ سوهاج، عن خالص تهانيه القلبية لمدير الأمن الجديد، متمنيًا له مزيدًا من التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة، مشيرًا إلى أهمية دور رجال الشرطة في حفظ الأمن والاستقرار في ربوع المحافظة، وأهمية الأمن وارتباطه الوثيق بتحقيق التنمية الشاملة.