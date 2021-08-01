أخبار عاجلة

مذكرة تفاهم بين "بوابة الدرعية" و"الحياة الفطرية" لإنشاء محمية للحياة البرية -
اليوم التاسع...388 مطية تلهب منافسات مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف -
"الصحة": تسجيل 604 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1011 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"الجبير" يستقبل سفير جورجيا لدى المملكة -
وكيل «أوقاف السويس»: وصول ٢ طن لحوم لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية -
وزير النقل: إنشاء مواقف الميكروباص والمواصلات العامة أسفل «الدائري» وربطها بـ«أتوبيس brt» -
«صُناع الخير» تسلم مراكب صيد لصغار الصيادين بالمنزلة ضمن مبادرة «مراكب الرزق» -
مذكرة تفاهم بين "بوابة الدرعية" و"الحياة الفطرية" لإنشاء محمية للحياة البرية -
اليوم التاسع...388 مطية تلهب منافسات مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف -
"الصحة": تسجيل 604 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1011 خلال الـ24 ساعة الماضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ سوهاج ونائبه يهنئان مدير الأمن الجديد بتوليه مهام منصبه

Print
محافظ سوهاج ونائبه يهنئان مدير الأمن الجديد بتوليه مهام منصبه محافظ سوهاج ونائبه يهنئان مدير الأمن الجديد بتوليه مهام منصبه

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يرافقه نائبه الدكتور أحمد سامي القاضي، بتقديم التهنئة للواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، خلفا للواء حسن محمود مدير الأمن السابق، وذلك عقب صدور حركة التنقلات الأخيرة لوزارة الداخلية.

وأعرب محافظ سوهاج، عن خالص تهانيه القلبية لمدير الأمن الجديد، متمنيًا له مزيدًا من التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة، مشيرًا إلى أهمية دور رجال الشرطة في حفظ الأمن والاستقرار في ربوع المحافظة، وأهمية الأمن وارتباطه الوثيق بتحقيق التنمية الشاملة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وكيل «أوقاف السويس»: وصول ٢ طن لحوم لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية

وكيل «أوقاف السويس»: وصول ٢ طن لحوم لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية

وزير النقل: إنشاء مواقف الميكروباص والمواصلات العامة أسفل «الدائري» وربطها بـ«أتوبيس brt»

وزير النقل: إنشاء مواقف الميكروباص والمواصلات العامة أسفل «الدائري» وربطها بـ«أتوبيس brt»

«صُناع الخير» تسلم مراكب صيد لصغار الصيادين بالمنزلة ضمن مبادرة «مراكب الرزق»

«صُناع الخير» تسلم مراكب صيد لصغار الصيادين بالمنزلة ضمن مبادرة «مراكب الرزق»

اتفاقية تعاون بين المعهد القومي للحوكمة وجامعة أسوان

اتفاقية تعاون بين المعهد القومي للحوكمة وجامعة أسوان