بدر حامد يكشف عن مواعيد بدء فترة الإعداد لفرق قطاع الناشئين بالزمالك

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كشف بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين والمدير الفني للقطاعات بنادي الزمالك، عن بدء فترة الإعداد والتدريبات الخاصة بفرق القطاع استعدادا للموسم الجديد، وذلك غدا الإثنين.

وأكد حامد أن فترة الإعداد الخاصة بفرق قطاع الناشئين ستبدأ الإثنين لفرق: «2001، 2002، 2005، 2006، 2007».

كما أشار حامد إلى أن انطلاقة فترة الإعداد لفريق 2003 ستكون يوم الأحد الموافق 8 أغسطس، لإعطاء اللاعبين قدرا أكبر من الراحة، خاصة بعد مشاركة مجموعة كبيرة منهم مع منتخب مصر للشباب في البطولة العربية التي أقيمت أخيرا في مصر.

وفيما يخص فريق 2004 فقد أوضح بدر حامد، أن فترة الإعداد وبداية التدريبات ستكون يوم الثلاثاء المقبل.

وبالنسبة لفترة الإعداد الخاصة بفرق المدرسة الأساسية «البراعم»، فسيتم تحديد المواعيد الخاصة بها خلال الأيام المقبلة.

واختتم رئيس قطاعات الناشئين بالزمالك تصريحاته، بأن الإعلان عن تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية لفرق قطاع الناشئين والمدرسة الأساسية «البراعم»، سيكون خلال الساعات المقبلة.