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نفى الإعلامي خالد الغندور، مقدم البرامج في قناة نادى الزمالك وجود مفاوضات أو اتفاق بين القلعة البيضاء وبين رمضان صبحي، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز خلال الفترة الحالية لانضمام اللاعب للقلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل.

كما نفى الغندور وجود أي اتفاقات أو مفاوضات بين نادى الزمالك ونادى بيراميدز بخصوص شراء اللاعب أو حتى الحصول على خدماته بأى شكل.

وقال الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «كل ما تردد عن انتقال رمضان صبحي للزمالك غير صحيح نهائيا ولا اللاعب مضى ولا حصل تفاوض مع بيراميدز من الأساس».

كانت قد ترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن وجود اتفاق بين الزمالك واللاعب وإدارة بيراميدز على انتقال صبحي للزمالك نهائيا في صفقة تبادلية، أو على سبيل الإعارة لمدة موسم.