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سيدات سلة يواصلن استعداداتهن للموسم الجديد

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سيدات سلة الزمالك يواصلن استعداداتهن للموسم الجديد سيدات سلة يواصلن استعداداتهن للموسم الجديد

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خاض الفريق الأول لكرة السلة للسيدات بنادي بقيادة مديره الفني مصطفى هدهود تدريباته.

وأجرى الجهاز الفني لسيدات السلة تقسيمة خاصة و«تراي ماتش» مع فريق آنسات الوطني تحت ١٩ عامًا وذلك من أجل الوقوف على مستوى لاعبات الفريق.

كما عقد الجهاز الفني للفريق جلسة مع اللاعبات لمنحهن بعض التعليمات الفنية الخاصة والتأكيد على تلافي الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال «التراي ماتش» والذي أقيم خلال التدريبات بصالة حسن مصطفى بدون نتيجة أشواط.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته في السابعة مساء اليوم الأحد لتنفيذ جانب جديد من خطة الإعداد استعدادا للموسم الجديد.

ويضم الجهاز الفني لفريق سلة سيدات الزمالك مع مصطفى هدهود المدير الفني كلا من:

ياسر عبدالعاطي مساعدا

طارق عبدالعزيز مخطط أحمال

هبة أحمد حسنين إدارية

أشرف على طاهر طبيبا.

المصرى اليوم

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