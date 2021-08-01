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استمرار العمل في محور شمال الأقصر للربط بين الصحراوي الشرقي والغربي

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استمرار العمل في محور شمال الأقصر للربط بين الصحراوي الشرقي والغربي استمرار العمل في محور شمال الأقصر للربط بين الصحراوي الشرقي والغربي

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم على المشروعات القومية والوقوف على نسب التنفيذ لها.

وتفقد العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية، ويوسف أحمد جلال، نائب رئيس مركز ومدينة الزينية، سير العمل في محور شمال الأقصر، حيث إن العمل مستمر ولا توجد أي معوقات في البدء في تنفيذ المشروع الذي يربط بين الصحراوي الشرقي والغربي لخدمة المجتمع والحركة السياحية بين مدن الأقصر والغردقة وأسوان وسوهاج.

وأوضح «الهواري»، أنه بعد معاينة محور شمال الأقصر، تم متابعة قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية بحملة النظافة داخل المدينة، موضحًا أنه تم رفع 7 طن من التراكمات والمخلفات من الطرق، وتمت الحملة بقبادة جمعة قاسم مسؤول النظافة بالمدينة ومتابعة حنان محمد يوسف مديرة إدارة المتابعة الميدانية بالمركز .

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