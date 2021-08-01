الفارق بينهما 8 سنوات.. 10 معلومات عن هشام عاشور زوج نيللي كريم المستقبلي

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تحتفل النجمة نيللي كريم بعقد قرانها على نجم الأسكواش السابق، هشام عاشور، المُقرر عقده خلال شهر أغسطس الجاري.

وكانت نيللي قد احتفلت بخطوبتها على هشام عاشور في وجود العائلة وبعض الأصدقاء المقربين، والذين فضلوا التكتم لحين موعد عقد القران.

من هو هشام عاشور؟

1. ولد هشام عاشور بتاريخ 1982.

2. كان «عاشور» من أشهر لاعبي الإسكواش في مصر.

3. اعتزل اللعب في 2014.

4. كان من ضمن العشرة الأوائل المصنفين على العالم.

5. بعد اعتزاله اللعبة أقام في امريكا وانشأ أكاديمية أسكواش هناك؛ إلا بسبب ظروف الكورونا عاد مرة أخرى إلى مصر.

6. بعد عودته لمصر انشأ مع شقيقه رامي عاشور بطل العالم في الأسكواش 3 مرات؛ العديد من الأكاديميات في مصر.

7. حصل على العديد من ورش التمثيل في هوليود؛ وشارك في عمل هناك.

8. شارك في عمل فني بمصر وهو مسلسل «حرب أهلية» مع النجمة يسرا في رمضان الماضي.

9. ويعد زواجه من النجمة نيللي كريم هو الزواج الأول لهشام عاشور في حياته، إذ لم يسبق لهُ الزواج من قبل.

10. الفارق بين هشام عاشور ونيللي كريم 8 سنوات، نيللي 47 سنة، هشام 39 سنة.

تصدرت الفنانة نيللي كريم تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد إعلان خبر زواجها المفاجئ لعدد كبير من متابعيها.

في البداية، تعمدت نيللي كريم عدم الإعلان عن اسم العريس، ولكنها سرعان ما كشفت عنه وهو هشام عاشور، لاعب الاسكواش السابق.

وأبدى متابعو نيللي كريم سعادتهم بخبر ارتباطها، بعد أن كانت تنظر للرجال بشكل آخر، وقالت في تصريحات سابقة إنها تكرههم وترفض الزواج.

وأثناء استضافتها مع الإعلامية وفاء الكيلاني، في برنامج السيرة، قالت نيللي: «مش عاوزة أتجوز تانى، خلاص كرهت الرجالة، وقررت أعيش لنفسى ومع نفسى».

أضافت نيللى كريم: «الجواز ملهوش كتالوج، الجواز زى البطيخ، جوازاتي الاثنين كانت قرعة»، وتحدثت أيضا عن الخيانة واختلاف وجهات النظر ومشاكل الحياة.

وتتقاسم نيللي كريم وهشام عاشور عديد من الصفات، ربما كان لها عامل في انجذابهما، ومنها التمثيل، إذ شارك هشام في مسلسل «حرب أهلية» رمضان الماضي.

صفة أخرى تجمع بين نيللي وعاشور، وهي حب الرياضة، إذ تعتبر نيللي كريم من أكثر الفنانات اللواتي يهتممن برشاقتهن وصحتهن الجسمانية.

واحتفلت نيللي بخطوبتها على عاشور في وجود العائلة وبعض الأصدقاء المقربين لها، وتستعد لحفل زفافها خلال الشهر الجاري.