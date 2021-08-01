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إصابة 35 بينهم ضابطان بحالات اختناق في تسريب أسطوانة كلور بمحطة مياه في أسوان

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إصابة 35 بينهم ضابطان بحالات اختناق في تسريب أسطوانة كلور بمحطة مياه في أسوان إصابة 35 بينهم ضابطان بحالات اختناق في تسريب أسطوانة كلور بمحطة مياه في أسوان

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أصيب 35 شخصًا، بينهم رائد ونقيب شرطة، بحالات اختناق نتيجة تسريب وقع بأسطوانة كلور بمحطة مياه في مركز إدفو بأسوان.

تلقت غرفة إسعاف أسوان إخطارًا بوقوع حادث تسريب أسطوانة كلور بمحطة مياه أبوغلاب مركز إدفو بأسوان ووجود حالات اختناق.

انتقلت 12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وقيادات الأمن وتبين حدوث تسريب في أسطوانة غاز الكلور، ما أسفر عن إصابة 35 شخصًا، بينهم ضابطان بحالات اختناق نتيجة استنشاق غاز الكلور. تم نقل المصابين إلى مستشفى إدفو لتلقي العلاج، فيما تم إسعاف 4 في موقع الحادث.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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