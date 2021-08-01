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مبلغ ضخم دفعه المواطنون للتصالح في سرقة الكهرباء خلال شهر.. ما التفاصيل؟

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مبلغ ضخم دفعه المواطنون للتصالح في سرقة الكهرباء خلال شهر.. ما التفاصيل؟ مبلغ ضخم دفعه المواطنون للتصالح في سرقة الكهرباء خلال شهر.. ما التفاصيل؟

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كشفت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن نتائج حملاتها الأمنية لضبط حالات سرقات التيار الكهربائي على مستوى الجمهورية خلال الشهر الماضي.

أفادت الوزارة، في بيان لها، بأنه ضبط 279447 حالة في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 206،179,244 جنيه.

يأتي ذلك، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد.

المصرى اليوم

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