بمواصفات عالمية.. عمرو عاكف يقدم برومو مسلسل «الديب» بطولة ياسر جلال

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طرح المنتج تامر مرسي خلال الساعات الماضية برومو مسلسل «الديب» من بطولة النجم ياسر جلال، وفور طرحه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حقق البرومو مشاهدات قياسية وردود فعل مميزة، خلقت حالة من الجدل والذهول نظرا لظهوره بمستوى عالمي من حيث تنفيذ الجرافيك والمونتاج بقيادة المونتير ومصمم الجرافيك عمرو عاكف، والذي استطاع تقديمه على غرار الأفلام العالمية.

وقدم «عاكف» البرومو تحت قيادة المخرج أحمد نادر جلال، وبرعاية شركة «سينرجي» للمنتج تامر مرسي، التي غامرت لتقديم هذا العمل بإمكانيات مصرية 100%، ورفضها الاستعانة بأي يد أجنبية في المسلسل على مستوى تنفيذ المؤثرات البصرية والجرافيك.

وقدم عمرو عاكف من خلال برومو مسلسل«الديب»، أننا نستطيع الوصول لنتائج الأعمال الأوروبية والأمريكية فور توافر الإمكانيات، وهذا ما ظهر جليًا بعد عرض البرومو.

يشار إلى أن مسلسل الديب، من الأعمال الصعبة والتي تتطلب شكل وطريقة مختلفة في استخدام الجرافيك، كنوعية أعمال كلا من مسلسل النهاية، ومسلسل «كوفيد 25» بطولة يوسف الشريف، والذي حقق نجاح كبير، حينما عرض رمضان الماضي عبر شاشات القنوات الفضائية، إنتاج شركة سينرجي، والتي تسعى لتقديم وجها مختلفا وأكثر حرفية على مستوى الجودة والصورة والدخول إلى المستويات العالمية.

وكانت أخر اعمال عمرو عاكف فيلم «الإنس والنمس»، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائية، بطولة: محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، عارفة عبدالرسول، صابرين وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.