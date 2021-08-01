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«الجونة السينمائي» يقرر تمديد فترة التقديم للأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج

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«الجونة السينمائي» يقرر تمديد فترة التقديم للأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج «الجونة السينمائي» يقرر تمديد فترة التقديم للأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج

لاقتراحات اماكن الخروج

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، أنه يستعد للإعلان عن تمديد فترة التقديم للأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج للدورة الخامسة لمنصة الجونة السينمائية.

وقالت الإدارة، في بيان الأحد، إنه يمكن للراغبين تقديم مشاريعهم حتى 8 أغسطس 2021، ويمكن الوصول إلى المعلومات الكاملة الخاصة بأهلية واستمارة التقديم من خلال موقع المهرجان.

تفحص المشاريع المؤهلة لجنة من الخبراء مُعينة بواسطة مهرجان الجونة السينمائي، ويتم اختيار المشاريع وفقًا لمحتواها ورؤيتها الفنية وإمكانية تنفيذها ماليًا.

ويحصل أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج على جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار وشهادة منصة الجونة السينمائية، إضافة إلى ذلك، فإن المشاريع المشاركة مؤهلة للفوز بمنح أخرى مُقدمة بواسطة رعاة وشركاء المهرجان.

ستقام الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 14-22 أكتوبر 2021، بينما ستقام فعاليات منصة الجونة السينمائية في الفترة من 16-21 أكتوبر 2021.

المصرى اليوم

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