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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، اجتماعًا لمتابعة تفعيل وثائق التعاون بين مصر وجنوب السودان في ضوء انعقاد الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين البلدين الأسبوع الماضي، وحضر الاجتماع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والسفير أسامة شلتوت، مساعد وزير الخارجية لشؤون السودان وجنوب السودان، ومسؤولو الجهات المعنية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية وعمق العلاقات التي تجمع مصر وجنوب السودان، لافتاً إلى أنها تمتد لسنوات طويلة، والتي تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني دولة جنوب السودان، وبشكل يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين، ومشيدًا في ذات السياق بعقد الدورة الأولى لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في القاهرة الأسبوع الماضي، والتي شهدت التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن مشروع دراسة الحد من مخاطر الفيضان بـ«حوض بحر الجبل» بجنوب السودان، وأخرى حول تنمية التجارة والصناعة بين البلدين، موجهاً بالعمل على سرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، مسار التعاون القائم مع دولة جنوب السودان الشقيقة في مجال المياه، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بإنشاء ستة آبار جوفية بنطاق مدينة «جوبا» بدولة جنوب السودان، كما قامت بتركيب وحدة رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية بمدينة «واو» هناك، بالإضافة إلى المساهمة في إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد «واو» المتعدد الأغراض.

وأضاف الدكتور محمد عبدالعاطي أنه في مجال خدمة السكان المحليين وتحسين أحوالهم المعيشية، فقد انتهت الوزارة من إنشاء بعض الأرصفة النهرية لربط المدن والقرى الرئيسية بجنوب السودان ملاحياً، فضلاً عن تنفيذ مشروع تطهير المجاري المائية بحوض بحر الغزال في المسافة من مدينة «واو» وحتى مدينة «بنتيو» وصولاً إلى بحيرة «نو»، موضحاً أن ذلك سيسهم في خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد، وإنشاء مزارع سمكية، بالإضافة إلى حماية القرى والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات.

ولفت وزير الموارد المائية والري إلى أنه قام بتنظيم زيارة ميدانية لمقر المركز القومى لبحوث المياه بالقناطر الخيرية للدكتور «جيمس واني إيجا» نائب رئيس جمهورية جنوب السودان والمسؤول عن الملف الاقتصادي، و«ماناوا بيتر» وزير الموارد المائية والرى بجنوب السودان والوفد المرافق، أثناء مشاركتهم في أعمال الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة، بهدف إطلاعهم على القدرات البحثية المتعددة التي يتمتع بها المركز، والتعرف على العديد من التجارب البحثية في مجال قياس استهلاك النبات للمياه، وتأهيل الترع، ومعالجة مياه الصرف الصحى، وتحلية المياه المالحة باستخدام الأغشية، ووسائل الحماية من الفيضان، والإدارة المثلى للمياه، فضلاً عن زيارة أخرى للمعامل المركزية للرصد البيئى، والنموذج الفيزيائي المُعد لقناطر ديروط الجديدة، لافتًا إلى أنه خلال الزيارة تم بحث سبل نقل الخبرات البحثية للجانب الجنوب سودانى، وتقديم كل أوجه الدعم الفنى للأشقاء بدولة جنوب السودان.