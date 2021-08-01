في 12 نقطة.. وزير التعليم يعلق على تصحيح وتغيير درجات وتبديل أوراق امتحانات الثانوية

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علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأحد، على عمليات تصحيح الثانوية العامة وإعلان النتيجة.

ونشر الوزير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 12 نقطة حول ذلك جاءت كالتالي:

١) تسير ملحمة التصحيح الإلكتروني بنجاح كبير منذ منتصف يوليو الماضي.

٢) يتم التصحيح مركزيا تحت إشراف مباشر من الأجهزة السيادية وليس عن طريق كونترولات ولجان تصحيح مثل الأعوام الماضية.

٣) لا يوجد عنصر بشري في تقدير صحة الإجابات ولا في عمليات جمع ورصد الدرجات.

٤) كل ما يقال عن انتهاك مركز التصحيح وتغيير الدرجات وتبديل أوراق هو كذب ونصب واحتيال.

٥) هناك ملحمة كبيرة تتضمن نقل ٧٠٠ ألف ورقة إجابة من أرجاء الجمهورية إلى القاهرة بعد كل امتحان بمشاركة الأجهزة والوزارات السيادية.

٦) يتم استلام ورصد أوراق الإجابة وتسجيلها إلكترونيا عن طريق منظومة محكمة في أماكن مراقبة ومؤمنة ليل نهار.

٧) لن نعلن النتيجة قبل يوم ١٥ أغسطس الحالي وقد يتطلب الأمر يومين أو ثلاثة بعد هذا التاريخ، للتنسيق مع التعليم العالي بخصوص ضوابط التنسيق لهذا العام في ضوء النتائج النهائية.

٨) مؤشرات نسب النجاح في كل المواد التي انتهى تصحيحها «مطمئنة» تماما ومقاربة للسنوات الماضية.

٩) الاختلاف الملحوظ ليس في نسب النجاح العامة ولكن في شرائح توزيع الدرجات، وبشكل أوضح هذا يعود على نسبة من حصلوا على أكثر من ٩٠٪؜ أو نسبة من حصلوا على مجموع ما بين ٨٠٪؜-٩٠٪؜ وهكذا.

١٠) سوف تعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن النتائج فور الانتهاء منها وبعد التشاور مع التعليم العالي ولن نصرح بأى شيء عن الدرجات قبل هذا المؤتمر منعا للبلبلة وكى لا نقدم معلومات منقوصة وإذ نهيب بالإعلاميين عدم إثارة هذا الموضوع قبل انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة.

١١) في ضوء ما سبق فإننا غير مسؤولين عن أي اجتهادات صحفية أو إشاعات أو اجتهادات فيسبوكية قبل الإعلان الرسمي.

١٢) رسالتنا للأبناء من الطلاب وأولياء أمورهم أن النتائج مطمئنة والتصحيح لا تشوبه شائبة وبإذن الله نهنئ أولادنا المجتهدين قريبا.