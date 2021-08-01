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الأمن العام في شهر.. ضبط أسلحة نارية ومخدرات وتنفيذ أحكام قضائية بالآلاف

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الأمن العام في شهر.. ضبط أسلحة نارية ومخدرات وتنفيذ أحكام قضائية بالآلاف الأمن العام في شهر.. ضبط أسلحة نارية ومخدرات وتنفيذ أحكام قضائية بالآلاف

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كشفت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن نتائج حملاتها الأمنية على مدار شهر، لاستهداف البؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية.
قالت الوزارة، في بيان لها، إنه في مجال الأمن العام تم استهداف البؤر الإجرامية بنطاق بحيرة المنزلة بمحافظات: الدقهلية ودمياط وبورسعيد، وكذا منطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 205 متهمين، وبحوزتهم 101 قطعة سلاح ناري، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و34 قطعة سلاح أبيض، فضلاً عن 113 قضية اتجار بالمواد المخدرة، كما تم تنفيذ 21535 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 1637 قضية متنوعة، و5 تشكيلات عصابية، ضمت 25 متهمًا ارتكبوا 10 ، وضبط وفحص 9784 عنصرا إجراميا.
يأتي ذلك، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد.

المصرى اليوم

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