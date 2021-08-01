وزير التعليم السعودي يدشن منصة قادة المستقبل لاختيار القيادات التعليمية

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الرياض – مباشر: دشن وزير التعليم السعودي، حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الأحد، منصة قادة المستقبل بمقر وزارة التعليم؛ لاختيار القيادات التعليمية ممن هم على رأس العمل، التي تتيح فرص الترشّح للمناصب القيادية في الوزارة وفق معايير شفّافة وفرص متكافئة بين الجميع.

وأكد وزير التعليم، في كلمة خلال تدشينه منصة قادة المستقبل بمقر الوزارة؛ وفقاً لبيان للوزارة، على أن منصة "قادة المستقبل" مشروع وطني تعليمي واعد، وبرنامج متكامل على عدة مراحل لإتاحة فرص الترشح للمناصب القيادية في قطاع التعليم؛ ممن هم على رأس العمل من الأكاديميين والأكاديميات، والتربويين والتربويات، والإداريين والإداريات.

وأضاف آل الشيخ، كما أنها تعمل على إعدادهم كصف ثانٍ لشغل مناصب قيادية في وزارة التعليم؛ وفق معايير محددة، وآلية دقيقة وشفّافة، وانطلاقاً من مبدأ تكافؤ الفرص في اختيار واستقطاب الكفاءات الوطنية.

وأوضح الوزير، أن المنصة ستقوم باستقبال وفرز طلبات الترشّح لشغل المراكز والفرص القيادية على مستوى المدارس ومكاتب وإدارات التعليم، والملحقيات، إضافةً إلى جهاز وزارة التعليم؛ وذلك رغبةً في استثمار رأس المال البشري بصورة مثلى، ووضع جميع المؤهلين على خط واحد من المنافسة في أفق رحب من الفرص المتكافئة؛ ليتسنّى الاستفادة من كامل خبرات المترشحين العلمية والعملية المختلفة خدمةً لقيادتهم ووطنهم ومجتمعهم".

ونوه آل الشيخ، بأن المنصة تواكب التطوير الشامل لقطاع التعليم العام في المرحلة المقبلة؛ ومساهمتها في تجويد عمليات التعاقب الوظيفي والأداء التعليمي من خلال مواءمتها مع أهداف التنمية الشاملة ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار، إلى توجه وزارة التعليم لتقديم جميع خدماتها إلكترونياً بصورة تحقق الشفافية وتكافؤ الفرص، ومنها تعزيز المنافسة لاكتشاف واستقطاب القيادات والكوادر القيادية الواعدة؛ لشغل المراكز القيادية؛ وفق حوكمة تنسجم مع المعايير الدولية، وتقدّم من خلال منصة إلكترونية توفر آلية جمع البيانات الخاصة بطلبات الترشّح ومراجعتها بدقّة.

ولفت وزير التعليم، إلى أن المنصة تتيح للمستفيدين خدمة التعريف بالبرنامج، وأهدافه، والوظائف القيادية المتاحة للمتقدمين، وتوضح آلية استقبال طلبات الترشّح، ومراحل التقديم، وعمليات التقييم الرامية إلى اختيار الكوادر المؤهلة، واستقطاب الكفاءات البارزة، من القيادات الأكاديمية والتربوية والإدارية الواعدة، والاستفادة من عطاءاتهم الطموحة؛ لصناعة مستقبل تعليمي منافس يحقق تطلعات الدولة في تنمية القدرات البشرية وتوظيفها في خدمة التعليم.

وقال الوزير، إن هذه المنصة هي النسخة الرقمية الأولى، وهي قابلةٌ للتطوير، بما يكفل تحقيق الاستفادة المثلى من استخدامها؛ لتقديم الفرص القيادية المتاحة لذوي الخبرات من المتميزين.

واشتمل حفل تدشين منصة قادة المستقبل على عروض تعريفية ومرئية بالمنصة، وآلية التقديم عليها، بمشاركة عدد من المسؤولين في إدارات التعليم، وشاغلي الوظائف التعليمية.

وحضر الحفل نائب وزير التعليم المكلّف، سعد بن سعود آل فهيد، ونائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، محمد بن أحمد السديري، وعدد من المسؤولين في الوزارة.

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