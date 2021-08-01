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هالة سرحان تهنئ نيللي كريم بخطبتها: «مبروك ياست العرايس»

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هالة سرحان تهنئ نيللي كريم بخطبتها: «مبروك ياست العرايس» هالة سرحان تهنئ نيللي كريم بخطبتها: «مبروك ياست العرايس»

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هنأت الإعلامية هالة سرحان، الفنانة نيللي كريم بخطبتها على لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، متمنية لهما حياة سعيدة مليئة بالفرح .

ونشرت سرحان صورة لنيللى تجمعها بخطيبها عاشور ،وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، وعلقت عليها قائلة: «ألف مبروك ياست العرايس.. نيللي كريم وهشام عاشور لاعب الإسكواش العالمي، ربنا يسعدكم ويحفظكم».

وتحتفل النجمة نيللي كريم بعقد قرانها على نجم الاسكواش السابق هشام عاشور، خلال شهر أغسطس المقبل.

وكانت نيللي قد احتفلت بخطوبتها على عاشور في وجود العائلة وبعض الأصدقاء المقربين حيث فضلوا التكتم لحين موعد عقد القران.

المصرى اليوم

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