صحة الشرقية تناقش التجهيز والإعداد للمسح الطبي لمخالطي مرضى الجذام

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استقبل الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، زيارة إشرافية من وزارة الصحة والسكان إدارة الجذام والتي تضم كلا من الدكتور أحمد نبيل، والدكتور سميح جلال، وعبدالحليم عطا الله، وذلك اليوم الأحد بمكتبه بديوان عام المديرية، بحضور وكيل المديرية، ومدير عام الطب الوقائي، ومدير عيادة الجلدية والجذام بالزقازيق.

تناول اللقاء مناقشة خطة العمل بعيادة الجلدية والجذام، وتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية بها، كما تمت مناقشة التجهيز والتحضير والإعداد للمسح الطبي لمخالطي مرضى الجذام بالمحافظة، للاكتشاف المبكر للمرض، وسرعة تقديم العلاج اللازم للحالات المكتشفة في المراحل الأولى، قبل الوصول إلى مضاعفات وإلى حالة متأخرة، وذلك خلال شهر أغسطس الجاري، مع عمل حملات توعوية للمخالطين، ورفع الوصمة والتنمر عن المرضى والمخالطين من خلال التوعية والتثقيف الصحي.