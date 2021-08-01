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طلاب الثانوية الأزهرية يختتمون امتحاناتهم بمادة التفسير للقسم العلمي

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اختتم الشهادة الثانوية الأزهرية امتحاناتهم، اليوم الأحد، بعد ماراثون طويل، انطلق في 19 يونيو الماضى، إذ أدى طلاب القسم العلمى امتحان مادة التفسير.

وتابعت غرفة العلميات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وتوفير أدوات التعقيم وتواجد الملاحظين، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة من السهولة إلى الصعوبة وفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

رئيس قطاع المعاهد يتفقد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة بني سويف - صورة أرشيفية

وأدى طلاب القسم العلمى بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأحد، امتحان مادة التفسير، ولم ترد أية شكاوى لقطاع المعاهد الأزهرية أو غرفة عمليات الأزهر من صعوبة مادة التفسير، حيث أكد الطلاب أن أسئلة الامتحان جاءت من المنهج المقرر وفى مستوى الطالب المتوسط.

رئيس قطاع المعاهد يتفقد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة بني سويف - صورة أرشيفية

ويبلغ عدد الطلاب الذي أدوا امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام (113473) طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى (74754) طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، و(38719) طالبًا وطالبة في القسم العلمي، وذلك في 609 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، وتعد أكثر المحافظات كثافة من حيث عدد اللجان محافظة الشرقية بواقع (61) لجنة وأكثرها كثافة أيضًا من حيث عدد الطلاب بواقع (16495) طالبًا وطالبة، تليها محافظة سوهاج بواقع (56) لجنة امتحانات و(11398) طالبًا وطالبة، وأقلها كثافة من حيث عدد اللجان محافظتا بورسعيد والسويس بواقع (4) لجان في كل محافظة، ومن حيث عدد الطلاب محافظة جنوب سيناء (237) طالبًا وطالبة، ومحافظة البحر الأحمر (322) طالبًا وطالبة.

رئيس قطاع المعاهد يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية ويشدد على التعقيم الدوري للجان..صور - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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