محافظ سوهاج: 5 ملايين جنيه تكلفة إنشاء وحدة جديدة لطب الأسرة بمركز طما

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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن الإنتهاء من إقامة وحدة جديدة لطب الأسرة بقرية «أم دومة» إحدى قرى مركز طما في شمال محافظة سوهاج، بإجمالى تكلفة بلغت 5 ملايين جنيه.

وقال محافظ سوهاج، في تصريح له، الأحد، إن وحدة طب الأسرة الجديدة من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتأتي في إطار المشروعات التنموية والخدمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقا لرؤية القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري، وشيدت وفقا لنظام التأمين الصحي الشامل الذي سيتم تطبيقه على جميع الوحدات الصحية، لافتا إلى أن الوحدة مقامه على مساحة 720 متر مربع، وتخدم أكثر من 20 ألف مواطن بقرية أم دومة والقرى المجاورة لها.

ووجه محافظ سوهاج باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأثيث وفرش الوحدة وتزويدها بالأجهزة الطبية اللازمة لبدء العمل وتقديم خدماتها الصحية للمواطنين، مؤكدًا أن مبادرة تطوير الريف المصري «حياة كريمة» سوف تساهم بشكل كبير في نقلة نوعية وحضارية لقرى محافظة سوهاج، وهو ما سيشعر به المواطن ويجني ثماره خلال الشهور المقبلة.