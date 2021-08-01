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رئيس «قناة السويس» يشهد توقيع اتفاقية المساهمين لتنفيذ مشروعات مرتبطة بالصناعات الغذائية

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شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الأحد، توقيع اتفاقية المساهمين بين شركة التمساح لبناء السفن، وشركتى هيلثي ميلك وهيلثي فاميلي، لتأسيس شركة مساهمة مصرية «شركة قناة السويس هيلثي للصناعات الغذائية» لتنفيذ الأعمال التجارية والمشروعات المرتبطة بالصناعات الغذائية، بحضور عدد من قيادات الهيئة، وذلك بمقر مبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

تهدف الشركة الجديدة إلى المشاركة في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة الغذائية في البروتين الحيواني من خلال التوسع في نشاط تربية الماشية، لإنتاج السلالات والتسمين، وإنشاء مصانع اللحوم، ومصانع منتجات الألبان والعصائر ومحطات فرز وتجفيف الفاكهة.

من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس حرصه على توسيع نطاق العمل بالشركات التابعة للهيئة في إطار خطة التطوير والتحديث القائمة وتأسيس كيانات صناعية جديدة بالشراكة مع شركات وطنية خاصة لإضافة أنشطة جديدة يحتاجها السوق المصري في القطاعات المختلفة تساهم في توفير فرص عمل للشباب وتحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات وصناعات هامة لاغنى عنها.

وقع مذكرة التفاهم ممثلاً عن هيئة قناة السويس، المهندس محمد سعيد رئيس مجلس إدارة شركة التمساح لبناء السفن، فيما وقع السيد مصطفى لطفي عبدالله ممثلا عن شركة هيلثي ميلك، والسيد محمد مصطفى لطفي ممثلا عن شركة هيلثي فاميلي.

الفريق أسامة ربيع يشهد توقيع اتفاقية المساهمين لتأسيس شركة مساهمة مصرية للصناعات الغذائية
الفريق أسامة ربيع يشهد توقيع اتفاقية المساهمين لتأسيس شركة مساهمة مصرية للصناعات الغذائية

المصرى اليوم

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