الداخلية تكشف ملابسات «مشاجرة لوران».. وتضبط 8 متهمين بينهم 5 سيدات

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» لمشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بالإسكندرية.

قالت الداخلية في بيان صادر عنها اليوم الأحد: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، متضمناً وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالتشاجر بالأيدي بالإسكندرية».

وأضافت: «بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية بوجود مشاجرة ومصابين بمنطقة لوران، وبالانتقال لمحل البلاغ أمكن تحديد طرفى المشاجرة وهم كلٍ من «طرف أول» 5 سيدات من بينهن صاحبة محل كوافير حريمى مصابة باشتباه بكسر بالقدم، والباقى عاملات لديها مصابات بجروح متفرقة، وطرف ثان 3 أشخاص من بينهم وسيط لبيع الشقق والمكاتب «مصاب بجروح وكدمات متفرقة»، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بين صاحبة المحل والوسيط المشار إليه لوجود خلافات بينهما، تطورت إلى مشاجرة تدخل على إثرها باقى أفراد الطرفين وتعدوا على بعضهم بالضرب بالأيدى محدثين إصاباتهم».

وتابعت: «تم ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».