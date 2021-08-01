العثور على جثة شخص مشنوقًا بمركز سنورس بالفيوم

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شهدت منطقة الحمام بمركز سنورس بالفيوم، اليوم الأحد، العثور على جثة شخص مشنوق داخل منزله في العقد الثاني من العمر، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سنورس المركزي.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد محمد ثابت، مأمور مركز شرطة سنورس، بالعثور على جثة شخص بمنطقة الحمام مشنوقا.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمركز شرطة سنورس برئاسة الرائد محمد هاشم رئيس مباحث المركز، وتبين من المعاينة الأولية وفاة شخص يدعى ر. ف في العقد الثاني من العمر مشنوقا بمنزله بمنطقة الحمام التابعة لمركز شرطة سنورس.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق الذي قامت نيابة مركز سنورس بالمعاينة، وقررت بنقله لمشرحة مستشفى سنورس واستدعاء الطب الشرعي لفحص القصة وعمل تقرير تفصيلي عن سبب الوفاة. كما طالبت النيابة العامة من مركز شرطة سنورس بعمل التحريات لمعرفة بوجود شبهة جنائية من عدمها.