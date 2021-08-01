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22042 إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا

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22042 إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا 22042 إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا
خلال أسبوع.. منطقة الرياض تسجل العدد الأعلى بواقع 7049 تلتها الشرقية

22042 إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من "كوفيد-19" 22042 مخالفة للمدة من 15/ 12/ 1442هـ حتى 21/ 12/ 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (7049)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(3026)، ثم منطقة المدينة المنورة بـ(2383)، ومنطقة القصيم بـ(2250)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(1904)، ومنطقة الجوف بـ(1313)، ومنطقة حائل بـ(1010)، ومنطقة تبوك بـ(796)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(757)، ومنطقة نجران بـ(426)، ومنطقة جازان بـ(390)، ومنطقة عسير بـ(372)، ومنطقة الباحة بـ(366).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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