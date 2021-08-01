46 سم تفصل العاصمة السودانية عن منسوب الفيضان

★ ★ ★ ★ ★

دعوة المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة

أفادت لجنة الفيضان التابعة لوزارة الري والموارد المائية السودانية، اليوم (الأحد)، بأن مناسيب النيل في الخرطوم سجلت 16.04 متر، ليبقى لمنسوب الفيضان 16.50 مترًا، أقل من نصف متر.

وأضافت اللجنة في بيان أن إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم بالحدود السودانية الأثيوبية بلغ اليوم 573 مليون متر مكعب، ومن المتوقع أن يكون الإيراد خلال الثلاثة أيام المقبلة حوالي

600 مليون متر مكعب، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأوضحت أن إيراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية الأثيوبية بلغ 385 مليون متر مكعب، وأن معدل التصرفات خلف السدود بملايين الأمتار المكعبة هي: الروصيرص: 586، سنار: 548، جبل الأولياء: 78، خشم القربة: 385، مروي: 560.

ولفتت اللجنة إلى أن جميع القطاعات ستشهد ارتفاعًا بمتوسط 25 سم.

ودعت المواطنين في كل القطاعات بأخذ كل التحوطات اللازمة.