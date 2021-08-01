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مذكرة تفاهم بين "بوابة الدرعية" و"الحياة الفطرية" لإنشاء محمية للحياة البرية
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 02:46 مساءً
اليوم التاسع...388 مطية تلهب منافسات مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف
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الاثنين 16 أغسطس 2021 02:46 مساءً
"الصحة": تسجيل 604 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1011 خلال الـ24 ساعة الماضية
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الاثنين 16 أغسطس 2021 02:46 مساءً
"الجبير" يستقبل سفير جورجيا لدى المملكة
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الاثنين 16 أغسطس 2021 02:46 مساءً
اتفاقية تعاون بين المعهد القومي للحوكمة وجامعة أسوان
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الاثنين 16 أغسطس 2021 02:40 مساءً
ضبط 56 مخالفة وإعدم 242 كجم مواد غذائية في المنيا
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 02:40 مساءً
محافظ الوادي الجديد يكرم عددا من التنفيذيين المتميزين في أداء عملهم
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 02:40 مساءً
«الرعاية الصحية» تكشف عن الخدمات الطبية بالتأمين الصحي في أول مستشفى معتمد بمصر
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 02:40 مساءً
«اقتصادية قناة السويس» تستقبل السفير الهندي لبحث مجالات التعاون
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الاثنين 16 أغسطس 2021 02:40 مساءً
تقرير اوابك : 30% الحصة السوقية للدول العربية المصدرة للبترول والتوسع في انتاج الهيدروجين الاخضر
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 02:40 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الباندا تحتفل بعيد ميلادها في حديقة حيوانات موسكو
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 01 أغسطس 2021 03:17 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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