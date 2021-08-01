أوهم الأهالي بالاستثمار في الصين وجمع مليار ونص .. إحالة «مستريح» المنيا للجنايات

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أمر المستشار أبوالوفا عيسي المحامي العام لنيابات شمال المنيا بإحالة المتهم «حسين. ا.ا» الشهير بمستريح مغاغة، و46 آخرين إلى محكمة جنايات بني سويف الإقتصادية لجمعه مليار ونصف المليار جنيه من الأهالي على سبيل استثمار تلك المبالغ وتوظيفها بقطاع المحاجر وتصديرها لدولة الصين ومنح المودعين لديه فوائد تصل إلى 20 % وأكثر.



وقررت النيابة ضبط وإحضار جميع المتهمين الهاربين، وبينهم المتهم «محمد. ع. م» 40 عاما مقيم بأحد قري مركز مغاغة لتورطه مع المتهم الأول في جمع مبالغ مالية تجاوزت مليار و500 مليون جنية.



وأجرت النيابة العامة بمركز مغاغة برئاسة محمد أبوالوكيل مدير النيابة تحقيقات موسعة مع المتهم الأول، وأحد معاونيه وكشفت خلالها اعتراف المتهم الأول بجميع مبالغ مالية تجاوزت مليار و500 مليون جنية دون إقامة مشروعات استثمارية وإعادة المبالغ المالية للمودعين على شكل فوائد مؤكدًا وجود شريك معه يدعي محمد. ع. «هارب».

كان مدير أمن المنيا، قد تلقي في وقت سابق إخطارا من مدير مباحث المديرية، بتمكن فريق البحث الجنائي بشمال المحافظة، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة وفريق البحث برئاسة رئيس مباحث العدوة، ومعاون أول، مباحث مغاغة، القبض على «حسين. م»، والمعروف بالمستريح، وأحد معاونيه «.ح. م» من قرية فقادة بمركز مغاغة، لتورطهما في جمع مبالغ مالية من المواطنين تجاوزته مليار و500 مليون جنية بحجة استثمارها في الرخام والتصدير لدولة الصين.



تم القبض على المتهمين أثناء تواجدهم بأحد المنازل بمركز العدوه، هربا من مطاردة المواطنين لهم بمقر إقامتهم بقرية قفادة بمركز مغاغة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.