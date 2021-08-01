الأشد فتكا والأوسع انتشارا.. تحذير برلماني من «الموجة الرابعة» لفيروس كورونا

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حذرت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، المواطنين من الموجة الرابعة من فيروس كورونا، والتي تعتبر الأشد فتكا والأوسع انتشارا والأغرب في الأعراض من الـ3 موجات السابقة.

وقال النائبة، في بيان أصدرته، اليوم الاحد، أنه لا يمكن لاحد أن ينكر حجم الإهمال الخاص بالمواطنين في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والمتعارف عليها من ارتداء الكمامات واستخدام المواد الكحولية وغيرها من الإجراءات.

وقالت النائبة، إن انتشار الموجة الرابعة لفيروس كورونا يساهم في وضع أعباءا إضافية على الأطقم والكوادر الطبية التي تستقبل المرضى بعد تدهور حالاتهم، ما يزيد من أعداد الوفيات، ليس فقط ذلك وإنما تمثل أعباء على الدولة المصرية والاقتصاد أيضا، مطالبة جميع المواطنين باتخاذ أقصى الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للنجاة من هذه الموجة القاسية.

وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة تطبيق حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، الإجراءات الاحترازية على المواطنين وفرض عقوبات صارمة لكي تنتصر الدولة المصرية على هذا الفيروس اللعين، خاصة أن الوضع داخل المستشفيات في حالة انتشار الموجه الرابعة سيكون كارثيا، وأن الحالة الصحية للأطباء لا تتحمل ذلك، نظرا للمجهودات التي بذلت خلال الفترة الماضية.