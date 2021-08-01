طلاب الثانوية العامة المكفوفين يؤدون امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية

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أدى 225 طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة "اللغة الأجنبية الثانية"، كما أدى 1179طالب وطالبة بمدارس stem الامتحان، حيث أدي621 طالب وطالبة امتحان مادة مقاييس المفاهيم"الأحياء"، وأدى 558 طالب وطالبة امتحان مادة مقاييس المفاهيم "الرياضيات البحتة"، وذلك في اليوم السادس عشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021.

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية، مشددًا على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأكد حجازى أن امتحانات الثانوية العامة في يومها السادس عشر سارت بشكل جيد؛ لطلاب مدارس المكفوفين ، وطلاب مدارس stem، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

جدير بالذكر أن يوم الأثنين الموافق 2 أغسطس 2021 هو نهاية امتحانات الثانوية العامة "للشعبة العلمية" للعام الدارسى 2021، سوف يؤدى طلاب "الشعبة العلمية /العلوم" الامتحان في مادة ( الجيولوجيا والعلوم البيئية) بإجمالي 292 ألف و428 طالب وطالبة، ويؤدى طلاب "الشعبة العلمية/ الرياضيات" مادة الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" بإجمالى 100ألف و435 طالب و وطالبة.