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رئيس مدينة بلطيم يضبط سياره نقل محمله بذريعة السمك

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رئيس مدينة بلطيم يضبط سياره نقل محمله بذريعة السمك رئيس مدينة بلطيم يضبط سياره نقل محمله بذريعة السمك

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تمكن اللواء مهندس أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، صباح اليوم الأحد، من ضبط سيارة نقل محملة ب ٤٩٠ كيس بداخله ٣٦٠ وحدة من نوع زريعة السمك البولطى ب إجمالى ١٧٤،٤٠٠ ألف وحدة ذريعة سمك بولطى المحظور صيدها ونقلها أو بيعها، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

حيث تلقى «رئيس مركز ومدينة بلطيم» معلومات مؤكدة من رئيس الوحدة المحلية لقرية الزهراء، يفيد ورود معلومات، بقيام سيارة نقل بتهريب الذريعة السمكية المحظور نقلها أو بيعها بالأسواق دون الحصول على التراخيص اللازمة .

وتمكن «رئيس مركز ومدينة بلطيم» من ضبط السيارة على الفور، وإبلاغ قسم شرطة المسطحات المائية ببلطيم، وتسليمهم السيارة بكافة المضبوطات لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتفريغ الزريعة ببحيرة البرلس، وذلك بالتنسيق الكامل مع الثروة السمكية ببلطيم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الخصوص .

المصرى اليوم

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