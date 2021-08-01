«الوطني للاعتماد» يحصل على تجديد الاعتراف من المنظمة الأفريقية للاعتماد حتى 2025

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اعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة نجاح المجلس الوطني للإعتماد في الحصول على تجديد اعتراف المنظمة الافريقية للاعتماد AFRAC حتى عام 2025، مشيرةً إلى أن هذا التجديد يمثل أهمية كبيرة للمجتمع الصناعي وركيزة أساسية لتعزيز حركة التجارة البينية بين مصر وكافة دول العالم.

وقال المهندس هاني الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للإعتماد أن تجديد الإعتراف يأتي بعد نجاح زيارة التقييم والتفتيش الدولية التي أجرتها المنظمة الافريقية للاعتماد AFRAC للمجلس الوطني للاعتماد خلال الفترة من 11-16 يوليو للتأكد من استمرار الحفاظ على العمل بنفس مستوى الكفاءة والجودة والالتزام بتطبيق المعايير الدولية بكل دقة، مشيراً إلى أن الزيارة تزامنت مع أعمال التقييم التي قامت بها المنظمتان الدوليتان للاعتماد ILAC وIAF، حيث شارك أعضاء المنظمتين ايضاً في أعمال التقييم، وقد ضم فريق عمل المنظمة الافريقية للاعتماد و المنظمتين الدوليتين للاعتماد ILAC وIAF لفيفاً من الخبراء الدوليين من دول كينيا وجنوب إفريقيا وتونس وموريشيوس ونيوزيلاندا والسويد وماليزيا وتايلاند.

وأشار الدسوقي إلى ان استمرار حفاظ المجلس الوطني للاعتماد على الاعتراف الدولي لأربعة أعوام قادمة يمثل ركيزة أساسية لمنظومة عمل المجلس بصفته جهة الاعتماد الوحيدة في مصر، مشيراً إلى أن الدعم المستمر من وزارة التجارة والصناعة للمجلس الوطني للاعتماد يمثل دافعاً قوياً ليصبح المجلس من الجهات الدولية الرائدة في مجال الاعتماد والجودة على مستوى العالم.

ولفت إلى أن أعمال التقييم تضمنت عمل زيارات مشاهدة من مقيمي المنظمة الافريقية للاعتماد لعملية تقييم بعض جهات تقييم المطابقة من المجلس الوطني للإعتماد في مجالات الاعتماد المختلفة، فضلاً عن طلب تجديد الاعتراف من المنظمة الافريقية للاعتماد للمجلس في مجالات اعتماد معامل الاختبار والمعايرة والمعامل الطبية وجهات التفتيش وجهات منح شهادات نظم إدارة الجودة والبيئة وسلامة الغذاء، بالاضافة الى تمديد الاعتماد الدولي ليشمل جهات منح شهادات الأفراد والمنتجات وشهادات نظم إدارة السلامة والصحة المهنية والطاقة .

واضاف الدسوقى ان المجلس يعد الجهة الوحيدة في العالم الحاصلة على اعتراف المنظمتين العالميتين للاعتماد ILAC وIAF بالإضافة إلى 3 منظمات إقليمية للاعتماد تشمل الجهاز العربي للاعتماد ARAC والمنظمة الأفريقية للاعتماد AFRAC والمنظمة الأوروبية للاعتماد EA.