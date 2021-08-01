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طائرة يستأنف تدريباته استعدادًا للموسم الجديد

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طائرة الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا للموسم الجديد طائرة يستأنف تدريباته استعدادًا للموسم الجديد

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استأنف الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي تدريباته الجماعية عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق.

وعقد حسن الحصري، المدير الفني للفريق، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران تحدث خلالها عن بعض النقاط الفنية، والجمل التكتيكية التي طبقها الفريق في المران.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات تأهيلية وبدنية تحت إشراف شريف السادات مدرب الأحمال، وبعدها أدى الفريق بعض التدريبات الفنية بالكرة للتعامل مع الإرسال والصد، وقام الجهاز الفني بإيقاف التمرين أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء.

واستعان الجهاز الفني للفريق بعدد من اللاعبين الناشئين نظرا لتواجد 10 لاعبين في معسكر منتخب وهم: أحمد فتحي وأشرف اللقاني ومصطفى محمد دبشة وأحمد محمد ضياء وهشام يسري ومحمد رضا عبد المجيد ومحمد مجدي وأحمد يوسف ورضا هيكل ورشاد شبل .

يذكر أن الجهاز الفني للزمالك يتكون من: حسن الحصري مديرا فنيا، وأشرف رشاد مدربا عاما، ووليد عبدالعال مدربا مساعدا، وشريف السادات مدربا للأحمال، وأحمد شعلان مديرا إداريا.

المصرى اليوم

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