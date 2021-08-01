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سارة سمير: «لو كنت موجودة كنت فرحتكم وكانت الميدالية الذهبية من حقي»

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سارة سمير: «لو كنت موجودة كنت فرحتكم وكانت الميدالية الذهبية من حقي» سارة سمير: «لو كنت موجودة كنت فرحتكم وكانت الميدالية الذهبية من حقي»

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علقت سارة سمير، لاعبة الوطني لرفع الأثقال، على النتيجة النهائية لمنافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، التي تستضيفها العاصمة اليابانية حتى 8 أغسطس المقبل.

ونشرت سارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «دا جدول البطولة النهارده، مجموع حصول الذهبية 273 كجم».

وأضافت: «مجموعي أنا يتخطى 265 كجم».

وتابعت الرباعة المصرية: «لو كنت موجودة كنت فرحتكم النهارده وكانت الميدالية الذهبية من حقي، ولكن قدر الله وما شاء فعل».

واختتمت: «الحمدلله على كل شيء».

وكانت سارة سمير قد حصدت برونزية دورة الألعاب الأوليمبية ريو دي جانيرو 2016، وعقدت الجماهير المصرية آمالًا كبيرة عليها في تحقيق ذهبية طوكيو 2020.

يذكر أن المنتخب المصري لرفع الأثقال لم يشارك بدورة الألعاب الأولمبية تنفيذًا لعقاب الوقف الذي تعرضت له بسبب أزمة المنشطات الأخيرة، التي حرمتها من المشاركة.

المصرى اليوم

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