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مران الصباحي.. تدريبات بدنية في «الجيم»

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مران الزمالك الصباحي.. تدريبات بدنية في «الجيم» مران الصباحي.. تدريبات بدنية في «الجيم»

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أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الذين لم يشاركوا في مباراة الفريق الودية أمام المجد السكندري، أمس، تدريبات بدنية صباح اليوم في صالة الجيمانيزيوم بفندق إقامة الفريق خلال معسكر برج العرب الحالي.

وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون منح اللاعبين الذين شاركوا في ودية المجد راحة من التدريبات الصباحية في صالة الجيمانيزيوم.

ومن المقرر أن يشارك جميع اللاعبين في التدريب المسائي، اليوم، في إطار استعدادات الفريق للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 7 أغسطس الجاري باستاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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