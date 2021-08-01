اللاجئون «الأشد تضررا» من الفيضانات عبر القارات.. هذا ما تشهده الدول المنكوبة (تقرير)

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سيطر هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات الكاسحة على عناوين الصحف الرئيسية في جميع أنحاء العالم، حيث كان النازحون والفئات التي تعيش في مناطق الصراع من بين «الأكثر تضررا».

وشهدت قارة آسيا هبوب الرياح والأمطار الغزيرة جراء الرياح الموسمية والطوفان المتكرر، وهو ما وقع في قارتي أمريكا اللاتينية وإفريقيا .

وأشارت تقارير وسائل الإعلام العالمية إلى وقوع ضحايا في عدد من الدول من بينها أفغانستان والتي شهدت مقتل 150 شخصا جراء الفيضان الذي اكتسح إقليم نورستان الشرقي الذي يقع تحت سيطرة حركة طالبان التي ناشدت الشعب للمساعدة .

وجرى تهجير قرابة 50 ألف شخص من منازلهم في ميانمار، والتي لحقها الدمار جراء الأمطار الغزيرة في ولايات كاين ومون وراخين، في حين جرى نقل الآف آخرين في حركة استباقية إلى مواقع أكثر أمانا .

وعبر الحدود، شهدت منطقة شرق بنجلاديش التي تستضيف مليون لاجئي من أقلية الروهينجا، مقتل ما لايقل عن ستة لاجئين خلال الأيام الثلاثة الأولى من الفيضانات التي هدمت الملاجئ وتسبتت في انزلاقات أرضية، مما أسفر عن تشريد نحو 5 آلاف شخص، وفقا لوكالة إغاثة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة .

وأكد المجلس النرويجي لشؤون اللاجئين أن 13 بنجاليا لقوا مصرعهم في مناطق أوخايا وتكناف القريبة .

كما تضررت العاصمة الفليبينة مانيلا بالأمطار الشديدة التي ارتبطت بالطوفان منذ الأسبوع الماضي، بينما ظل تهديده قائما في عدد من المناطق بالبلاد مع استمرار طقس الرياح الموسيمية .

وفي تايلاند، نزح نحو 200 عائلة بعدما تدفقت المياه وفجرت ضفاف النهر في بعض المناطق الريفية .

أما كولومبيا، فقد انقطعت عنها المساعدات للاجئين في اتوانجو بسبب الفيضانات، في حين أعلنت هيئة الأرصاد الجوية بالحكومة يوم الخميس الماضي أنه كان هناك ارتفاع متوقع في كميات الأمطار يصل إلى 40% .

ولقى اثنان في كوستا ريكا مصرعهما فضلا عن دمار البنية الأساسية بعدما تساقطت أمطار غزيرة دون انقطاع منذ 23 يوليو الماضي، في حين أكدت السلطات أن 3 آلاف شخص نقلوا إلى ملاجئ طوارئ هربا من أحوال الطقس السيئة .

كما قتلت الأحوال الجوية السيئة شخصا في دولة بنما المجاورة، حيث تضرر ما يزيد على 27 ألف شخص بالفيضانات التي تسببت فيها الأمطار الغزيرة منذ 23 يوليو .

وفي إفريقيا، تعرض إقليم دارفور بالسودان في الفترة ما بين 20 و24 يوليو إلى سيول ضربت بشدة معسكرات النازحين فضلا عن تدمير وتخريب المنازل والموارد المائية .

بينما حذرت السلطات النيجيرية من خطورة الفيضانات في الأسابيع المقبلة والتي من شأنها أن تؤثر على نحو 170 مجتمعا في الشمال، مما ينجم عنه تلف للمحاصيل وتخريب المنازل وزيادة خطورة الأمراض التي تحملها المياه مثل الكوليرا .

في حين أعلن مكتب المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة «إيكو» أن نصف الولايات النيجيرية تعرضت لوباء الكوليرا حيث ظهرت 3650 حالة في غضون الأسبوعين الماضيين .

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