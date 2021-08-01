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حادث مروع.. سيدة برازيلية تلقى مصرعها في هجوم من 6 كلاب شرسة

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حادث مروع.. سيدة برازيلية تلقى مصرعها في هجوم من 6 كلاب شرسة حادث مروع.. سيدة برازيلية تلقى مصرعها في هجوم من 6 كلاب شرسة

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تعرضت سيدة برازيلية لهجوم عنيف أودى بحياتها بشكل مأساوي من قبل ستة كلاب شرسة من نوع «بيت بول»، أثناء عودتها من زيارة إحدى صديقاتها بصحبة أحد أصدقائها.

ووفقًا لصحيفة «ديلي ستار» القتيلة تدعى مارلي دونيغا تيزورا، وهي أم لثلاثة أطفال وتبلغ من العمر 53 عامًا، وكانت تزور صديقها في مزرعة بالقرب من مدينة بيريغي في ولاية ساو باولو البرازيلية.

وتعرضت السيدة الخمسينية للعض بشكل متكرر، وتم استدعاء خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث، لكن لم يستطع الفريق الطبي إنقاذها وتوفيت بشكل مأساوي متأثرة بجراحها.

كذلك تعرض صديقها البالغ من العمر 59 عامًا للهجوم، وأصيب بجروح في الهجوم المروع أثناء محاولته إبعاد مجموعة الكلاب عن مارلي، لكنه في النهاية اضطر إلى اللجوء إلى المنزل لطلب المساعدة.

وتم نقله في وقت لاحق إلى المستشفى بعد الهجوم لتلقي العلاج من إصاباته، وهو الآن في حالة مستقرة، أما الكلاب فتم وضعها تحت سيطرة مجموعة من الأشخاص العاملين بالمزرعة محل الواقعة.

المصرى اليوم

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