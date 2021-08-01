أخبار عاجلة

موسكو: «طالبان» تعهدت بعد مسَ شعرة واحدة من الدبلوماسيين الروس -
جزاء وردع .. لماذا غلّظت المملكة عقوبات التحرش بإضافة التشهير إليها؟ -
تعرف على أبرز أعراض حصوات الكلى وأكثر الأنواع شيوعاً -
"فلكية جدة": سماء السعودية ستشهد أقرب اقتران بين كوكبين سنة 2021 الأربعاء -
صيف السعودية.. الطائف منفتحة على خيارات سياحية وفعاليات ثرية -
الغطاء النباتي: إعادة تأهيل 5 نباتات مهددة بالانقراض في المملكة -
"الغذاء والدواء" تصدر إنذار سلامة لعبوات متضررة لأشرطة اختبار فحص السكر "أكيو-تشيك بيرفورما" -
أمير تبوك يدشن ويتفقد عددًا من المشروعات التنموية في محافظة حقل.. غدًا -
آلاف الأفغان يقتحمون طائرة للفرار من البلاد -
المتر بـ175 ألف جنيه.. بيع 5 محال وصيدلية ومخبز بأول مزاد علني في المنصورة الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

وزيرة الثقافة تطلق المرحلة الثالثة لمشروع «أهل » في 9 محافظات

Print
وزيرة الثقافة تطلق المرحلة الثالثة لمشروع «أهل مصر» في 9 محافظات وزيرة الثقافة تطلق المرحلة الثالثة لمشروع «أهل » في 9 محافظات

لاقتراحات اماكن الخروج

اطلقت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المرحلة الثالثة من مشروع «أهل » الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة وذلك من محافظة الإسماعيلية وبمشاركة 200 طفل وتشمل 9 محافظات يضمها اقليم القاهرة الكبرى الثقافى وجنوب سيناء .

قالت عبدالدايم ان مشروع «أهل مصر» يهدف إلى تأصيل القيم الإيجابية لدى الأطفال مثل الاعتزاز بالوطن والفخر به لخلق جيل جديد واع قادر على استكمال عملية البناء والتنمية بالإضافة إلى اكساب المشاركين به مهارات متنوعة وإقامة العديد من الورش الفنية وتدريبهم على بعض الحرف التقليدية لصون الهوية إلى جانب التعريف بجوانب من التاريخ الحضارى لمصر من خلال زيارة جميع المناطق الأثرية بالمحافظة المستهدفة، واشارت ان فعاليات المشروع تشمل تقديم مطبوعات حول المواطنة وقبول الآخر، وإبراز المواقف الوطنية لرموز واعلام الأدب والفن، ولفتت أن المرحلتين السابقتين أثمرتا نتائج مذهلة بعد دراسة ردود أفعال الأطفال ومدى استجابتهم للأنشطة المقدمة لهم بشكل يومى وأثرها الايجابى على سلوكياتهم بشكل عام .

من جانبه قال المخرج هشام عطوة ان مشروع«أهل مصر» أحد أهم الفعاليات التي تبنتها هيئة قصور الثقافة على مدار الأعوام الماضية، وأضاف ان المشروع يعتمد على اختيار أطفال من سن 12 إلى 15 عام، ينتمون إلى مختلف محافظات وأقاليم الجمهورية، وخاصة أطفال المناطق الحدودية، ويتم إقامة أسابيع ثقافية متتالية لهم في عدد من المحافظات يتم اختيارها بدقة وفق كل مرحلة وتابع ان الإدارة العامة لثقافة الطفل بالهيئة تحت اشراف لاميس الشرنوبي والتابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى تقوم بجمع الفعاليات التي تم تنظيمها بين أطفال المناطق الحدودية وأطفال القاهرة من جانب، مع أطفال المحافظة المستضيفة للفعاليات من جانب آخر تحقيقا لاهداف المشروع وهو بث روح التسامح وقبول الآخر وتعزيز الانتماء لدى الأطفال مما ينعكس على تفكيرهم في المستقبل.

يذكر ان المرحلة الثالثة تتضمن زيارة المتاحف والآثار بالمحافظة، وكذلك إقامة مجموعة من الورش الفنية والثقافية والأدبية الهادفة لتوعية الطفل وتثقيفه وتتناول الجوانب المعرفية والاجتماعية التي تدور حول الهوية المصرية، ومن أهمها تحليل سلوك الأطفال من خلال الرسم إلى جانب تنظيم يوم ترفيهي للأطفال سواء في الموسيقى اوالشعر منتصف الأسبوع، تشجيعا على مشاركة الافكار .

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«الرعاية الصحية» تكشف عن الخدمات الطبية بالتأمين الصحي في أول مستشفى معتمد بمصر

«الرعاية الصحية» تكشف عن الخدمات الطبية بالتأمين الصحي في أول مستشفى معتمد بمصر

أبوالغيط لوزير خارجية اليابان: ندعم حقوق مصر والسودان في مياه نهر النيل

أبوالغيط لوزير خارجية اليابان: ندعم حقوق مصر والسودان في مياه نهر النيل

عم سيد أقدم بائع لحمة رأس ضاني في مصر: 60 عام في المهنة وتوارثت المهنة أبا عن جد

عم سيد أقدم بائع لحمة رأس ضاني في مصر: 60 عام في المهنة وتوارثت المهنة أبا عن جد

بالأرقام.. 11 مليون جرعة عدد لقاحات كورونا في مصر

بالأرقام.. 11 مليون جرعة عدد لقاحات كورونا في مصر