الجرافيك بطل أساسي في مسلسل «الديب» بطولة النجم ياسر جلال

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طرح المنتج تامر مرسي خلال الساعات الماضية برومو مسلسل «الديب» بطولة النجم ياسر جلال، وفور طرحه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حقق البرومو مشاهدات وردود فعل مميزة، وظهر بمستوى جيد من حيث تنفيذ الجرافيك والمونتاج بقيادة المونتير ومصمم الجرافيك عمرو عاكف، والذي استطاع تقديمه على غرار الأفلام العالمية.

يشار إلى أن مسلسل الديب، من الأعمال الصعبة والتي تتطلب شكل وطريقة مختلفة في استخدام الجرافيك، كنوعية أعمال كلا من مسلسل النهاية، ومسلسل «كوفيد 25» بطولة يوسف الشريف، والذي حقق نجاح كبير، حينما عرض رمضان الماضي عبر شاشات القنوات الفضائية، إنتاج شركة سينرجي، والتي تسعى لتقديم وجها مختلفا وأكثر حرفية على مستوى الجودة والصورة والدخول إلى المستويات العالمية.

يذكر أن آخر أعمال عمرو عاكف، فيلم «الإنس والنمس»، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائية، بطولة: محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، عارفة عبدالرسول، صابرين وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.