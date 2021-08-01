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كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن آخر تطورات إصابة حازم إمام مدافع الفريق.

وقال محمد أسامة في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك إن حازم إمام خضع لفحص طبي على هامش معسكر الفريق ببرج العرب، وأثبت الفحص تعافي اللاعب من الإجهاد العضلي الذي تسبب في غيابه عن الفريق في الفترة الأخيرة.

وأوضح طبيب الزمالك أن اللاعب بات جاهزا للمشاركة في التدريبات من الناحية الطبية.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر يوم 7 أغسطس الحالي في تمام السابعة مساء على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين للدوري الممتاز.