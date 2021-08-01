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ضبط 351 ألف شخص بسبب الكمامات.. جهود «الداخلية» لمكافحة كورونا خلال شهر

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ضبط 351 ألف شخص بسبب الكمامات.. جهود «الداخلية» لمكافحة كورونا خلال شهر ضبط 351 ألف شخص بسبب الكمامات.. جهود «الداخلية» لمكافحة كورونا خلال شهر

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن نتائج جهودها للحد من انتشار المستجد «كوفيد-19» على مدار الشهر الماضي.
وجاءت النتائح، وفقًا لبيان للوزارة، كالتالي: ضبط 28047 قضية تموينية متنوعة، وغلق 26774 محل مخالف لقرار الغلق، وضبط 7737 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 53256 أرجيلة، إضافةً إلى ضبط 352664 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 351037 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 1627شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.
يأتي ذلك، استمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا» شهر.

المصرى اليوم

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