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المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمه الاتجارفى المخدرات بالدرب الاحمر

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المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمه الاتجارفى المخدرات بالدرب الاحمر المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمه الاتجارفى المخدرات بالدرب الاحمر

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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 الف جنيه في اتهامه بالاتجار في المخدرات بالدرب الأحمر .صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد على وعضوية المستشارين محمد شعبان ومحمود طلعت وأمانة سر وائل عبدالمقصود .

كانت النيابة احالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمة حيازة المواد المخدرة وترويجها في منطقة الزاوية الحمراء.البداية كانت عند تفقد معاون مباحث الدرب الأحمر الحالة الأمنية والخارجين عن القانون، ابصر المتهم يظهر عليه حالة من الارتباك وبالاطلاع على بطاقة تحقيق الشخصية لفحصه عثر بحوزته على كيس بلاستيك به مواد مخدره وهاتف محمول وبمواجهت اعترف بحيازته للمواد المخدره بقصد توزيعها على عملائه من مدمنى المخدرات .

المصرى اليوم

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