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صفقة الأهلي المنتظرة.. موسيماني يغازل بيرسي تاو لاعب برايتون ()

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صفقة الأهلي المنتظرة.. موسيماني يغازل بيرسي تاو لاعب برايتون (فيديو) صفقة الأهلي المنتظرة.. موسيماني يغازل بيرسي تاو لاعب برايتون ()

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سجل بيرسي تاو، نجم الجنوب إفريقي هدفًا رائعًا لفريقه برايتون آند هوف الإنجليزي في مباراة ودية أُجريت اليوم السبت، ضمن الاستعدادات للموسم الكروي الجديد.

وشارك بيرسي تاو في المباراة مع مطلع الشوط الثاني، حيث أجرى المدرب جراهام بوتر 5 تبديلات دفعة واحدة، أراح من خلالهم عدد من نجوم الفريق وأشرك عددًا من اللاعبين الذي لا يشاركون بصفة أساسية.

ومن جانبه قام الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي الأول لكرة القدم، بمغازلة لاعبه السابق في صفوف صنداونز بكتابة «تويته» على حسابه الشخصي بموقع التدوينات «تويتر» جاءت: «جول عظيم واستثنائي بالقدم اليمنى لبيرسي تاو.

هدف بيرسي تاو مع برايتون:

وارتبط اسم اللاعب بيرسي تاو الجنوب أفريقي باسم الأهلي في الساعات الماضية، بعد تداول أنباء عن انتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء في الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة بعد تصريحات المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني، بأن الأهلي سيتعاقد مع لاعب من جنوب أفريقيا في الميركاتو الصيفي دون الإفصاح عن هوية اللاعب مؤكدأ أنه ليس سيرنو لاعب صنداونز أو لورش لاعب أورند بيراتس أو أي لاعب من لاعبي فريق صن دوانز حتى لا يتم محاكمته على التفاوض مع لاعبيه ناديه السابق قبل الانتقال للأهلي، ولكن تصريحات المدير الفني فتحت باب التكهنات والترشيحات للاعبين للانضمام إلى القلعة الحمراء قبل المشاركة في بطولة للأندية للمرة الثانية على التوالي.

المصرى اليوم

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