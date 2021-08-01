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رئيس «الإنجيلية»: الإرهاب وأعداء الوطن لن يثنونا عن بناء مصرنا الغالية

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رئيس «الإنجيلية»: الإرهاب وأعداء الوطن لن يثنونا عن بناء مصرنا الغالية رئيس «الإنجيلية»: الإرهاب وأعداء الوطن لن يثنونا عن بناء مصرنا الغالية

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نعت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، شهداء القوات المسلحة المصرية البواسل، الذين استشهدوا خلال مواجهاتهم البطولية في شمال سيناء، لردع أعداء الإنسانية، وتحقيق الأمان والاستقرار لوطننا الغالي .

وقال الدكتور القس أندريه زكي: «لن يثنينا الإرهاب وأعداء الإنسانيةِ عن بناء مصرنا الغالية، والمضي قدمًا في طريق التنمية والتقدم، ولن ننسى أبدًا دماء شرفاء مصر من أبناء القوات المسلحة والشرطة المصرية الشهداء، الذين قدموا دماءهم الطاهرة فداءً لوطننا الغالي.

وأضاف «نصلي إلى الله أن يمنح العزاء والصبر لأهل الشهداء، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يمنح بلادنا السلام والأمان».

المصرى اليوم

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